В Сингапуре вспышка эпидемии коронавируса, несмотря на вакцинацию более 80% населения
9 октября 2021, 22:38
Практически все совершеннолетние граждане Сингапура сделали прививку от ковида. Однако это не помогло избежать резкого роста количества заболевших.
С конца сентября в Сингапуре ежедневно фиксируется почти 4 тыс. случаев заражения. Единственная положительная особенность нынешней вспышки – у подавляющего большинства привитых болезнь протекает относительно легко. Статистика показывает низкий процент смертности.
Вероятно, вспышка связана с отменой ограничений и запрета на посещение общественных мест, а также с появлением нового штамма коронавируса.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.