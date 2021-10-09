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В Сингапуре вспышка эпидемии коронавируса, несмотря на вакцинацию более 80% населения

, 22:38

В Сингапуре вспышка эпидемии коронавируса, несмотря на вакцинацию более 80% населения
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Практически все совершеннолетние граждане Сингапура сделали прививку от ковида. Однако это не помогло избежать резкого роста количества заболевших.

С конца сентября в Сингапуре ежедневно фиксируется почти 4 тыс. случаев заражения. Единственная положительная особенность нынешней вспышки – у подавляющего большинства привитых болезнь протекает относительно легко. Статистика показывает низкий процент смертности. 

Вероятно, вспышка связана с отменой ограничений и запрета на посещение общественных мест, а также с появлением нового штамма коронавируса.

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