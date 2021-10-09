Европейцы заговорили о реализации проекта «Северный поток - 4»

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9 октября 2021, 22:51 Источник: ИноСМИ

Jens Koehler via www.imago-image/Global Look Press

Немецкая газета Die Zeit опубликовала материал, автор которого утверждает, что именно российская энергетическая политика привела к газовому кризису на европейской территории. Некоторые читатели поспешили не согласиться с ним.

Так, в публикации говорится, что политики Европы обвиняют российский “Газпром” в том, что он манипулирует ценами. Автор перечисляет причины подорожания газа на континенте. Кроме того, отмечается, что в Германии “слишком зациклились на газе” еще во времена правления Герхарда Шредера.

Некоторые читатели немецкой газеты обвинили Россию в сложившейся ситуации в Европе. “Все логично, сначала поняли цены, а теперь хотят оставить их на этом уровне”, - пишет Innoruuk. “Получается, что американцы оказались правы, когда говорили, что мы попадем в зависимость от России?”, - подчеркивает Kronos20.

При этом нашлись и те, кто поддержал РФ в этом вопросе. “Россия тщательно выполняет все свои договорные обязательства. В то же время она может поставлять больше газа помимо существующих договоренностей. Кстати, в отличие от наших друзей по ту сторону Атлантики”, - считает Oakman. Пользователь Stinkstiefelrich и вовсе написал: “Может, нам нужен еще «Северный поток —3 и 4”.

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