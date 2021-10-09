Получившая повреждения при столкновении с неизвестным объектом подлодка США прибыла на остров Гуам

Аргументы Недели → В мире 13+

9 октября 2021, 21:51 Источник: kp.ru

Amanda R. Gray/Global Look Press

Принадлежащая американским ВМС атомная субмарина класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) прибыла на базу на острове Гуам. Ранее она столкнулась с неизвестным объектом и получила повреждения.

Данная информация поступила от газеты The Guam Daily Post, которая в своем материале ссылается на военных Соединенных Штатов. У подлодки повреждена передняя часть корпуса. Отмечается, что специалистам предстоит провести расследование по факту случившегося.

По мнению некоторых экспертов, американская субмарина могла столкнуться с объектом из-за плохой акустики. Экипаж USS Connecticut мог не заметить его из-за вероятных шумов от судов на поверхности воды или шума течений.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости