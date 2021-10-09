Independent: грядущей зимой в Великобритании могут зафиксировать до 60 000 смертей жителей от гриппа

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9 октября 2021, 20:18

pixabay.com

Предстоящей зимой в Великобритании могут скончаться от гриппа 15000-60000 человек. Данная информация поступила от The Independent со ссылкой на Национальную службу здравоохранения страны.

В ведомстве связали столь неблагоприятный прогноз с отсутствием у жителей Великобритании коллективного иммунитета после продолжительных ограничений, введенных ранее в связи с COVID-19.

По информации издания, в ближайший месяц специалисты ожидают, что в стране резко увеличится число случаев заболевания гриппом, коронавирусом и прочими респираторными инфекциями. В этой связи значительно возрастет нагрузка на больницы по всей Британии. Эксперты в области здравоохранения рекомендовали британцам сделать прививку от гриппа и от COVID-19, пишет RT.

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