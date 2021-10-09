Король Швеции подверг критике слишком быстрое снятие ограничений из-за коронавируса

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9 октября 2021, 19:50 Источник: РБК

pixabay.com

Отказ Швеции от ограничений по COVID-19 является преждевременным. Такого мнения придерживается король Карл XVI Густав.

Он заявил, что страна слишком быстро отменила ограничительные меры, введенные ранее в связи с коронавирусной инфекцией. Король отметил, что отказ от них должен быть постепенным, ведь пандемия коронавируса еще не закончилась.

“Может быть, в некоторых местах все прошло быстро, я думаю… Нам еще нужно продержаться. Это еще не конец, она будет продолжаться”, - сказал монарх.

Королева Швеции Сильвия попросила жителей страны не игнорировать прививки от коронавируса. Напомним, что в Швеции практически все ограничения сняли 29 сентября.

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