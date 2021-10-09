Binkov’s Battlegrounds: России удастся захватить Прибалтику, но в таком случае она потеряет Калининград

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9 октября 2021, 16:12 Источник: Свободная пресса

MOD Russia/Global Look Press

Российская Федерация с легкостью может захватить всю Прибалтику, но не предпринимает попыток сделать это, так как боится лишиться Калининграда, если Запад вступится за своих союзников и начнет воевать с Москвой. Об этом говорится на страницах хорватского издания Binkov’s Battlegrounds.

Эксперты полагают, что остальной Европе придется выступить против России. Кроме того, Киев тоже пожелает подключиться к конфликту на стороне Эстонии, Латвии и Литвы.

В материале говорится, что Евросоюз все же сможет отвоевать у Москвы часть захваченных территории государств Балтии. Эксперты уверены, что пока РФ будет воевать с Европейским союзом, Варшава нападет на Калининградскую область и полностью подчинит себе этот российский регион.

Издание отмечает, что Минобороны РФ должно опасаться подобного сценария, тем более с Россией могут начать воевать Великобритания и Соединенные Штаты.

По словам Геворга Мирзаяна, доцента департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, Москве это совершенно не нужно. Он подчеркнул, что подобные публикации нацелены на внутриполитическое потребление в Прибалтике и Североатлантическом альянсе.

Мирзаян считает, что если бы такой сценарий воплотился в жизнь, то Вашингтону пришлось бы вступиться за Европу, иначе европейцы увидят, что американцы не способны гарантировать безопасность союзникам.

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