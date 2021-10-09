Вучич: Сербия обсуждает с Россией цену на газ в $270 за тыс. кубометров
9 октября 2021, 14:18Источник:
ТАСС
Власти Сербии обсуждают с Россией сохранение цены на газ на уровне $270 за 1 тысячу кубометров на первые шесть месяцев 2022 года. Президент Сербии Александр Вучич в субботу рассказал, что это "абсолютно самая низкая" цена, сербы получают её до нового года и хотят, чтобы она была продлена еще на первую половину будущего года.
По словам Вучича, с такой ценой на газ Сербия преодолеет всю зиму и первую часть летнего периода, это для Белграда "ужасно важно не только из-за населения, но и из-за производства и промышленности", - передает ТАСС. Напомним, в Европе газ на торгах достигал рекордных цен.
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