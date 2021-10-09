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Вучич: Сербия обсуждает с Россией цену на газ в $270 за тыс. кубометров

, 14:18 Источник: ТАСС

Вучич: Сербия обсуждает с Россией цену на газ в $270 за тыс. кубометров
Александр Вучич, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Власти Сербии обсуждают с Россией сохранение цены на газ на уровне $270 за 1 тысячу кубометров на первые шесть месяцев 2022 года. Президент Сербии Александр Вучич в субботу рассказал, что это "абсолютно самая низкая" цена, сербы получают её до нового года и хотят, чтобы она была продлена еще на первую половину будущего года.

По словам Вучича, с такой ценой на газ Сербия преодолеет всю зиму и первую часть летнего периода, это для Белграда "ужасно важно не только из-за населения, но и из-за производства и промышленности", - передает ТАСС.
Напомним, в Европе газ на торгах достигал рекордных цен.

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