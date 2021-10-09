Мария Захарова подтвердила визит Виктории Нуланд в Москву

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9 октября 2021, 13:19

Mария Захарова, фото: МFA Russia, globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила визит в Россию замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. О поездке 11 октября в Москву ранее сообщили в Госдепе.

У Нуланд были проблемы с российской визой, поскольку она находилась в "черном списке" с мая 2019 года.

"Подтверждаем, что достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11-13 октября старшего заместителя Госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как об этом просила американская сторона.

Запланированы ее переговоры в МИД России, а также ряд встреч с официальными лицами в других российских ведомствах", - написала в своем Telegram-канале Мария Захарова.

У Нуланд запланированы встречи в МИД России и с официальными лицами в других российских ведомствах.

Американский политик была в "черном списке", составленном Россией в ответ на санкции США.

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