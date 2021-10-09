Мария Захарова подтвердила визит Виктории Нуланд в Москву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила визит в Россию замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. О поездке 11 октября в Москву ранее сообщили в Госдепе.
У Нуланд были проблемы с российской визой, поскольку она находилась в "черном списке" с мая 2019 года.
"Подтверждаем, что достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11-13 октября старшего заместителя Госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как об этом просила американская сторона.
Запланированы ее переговоры в МИД России, а также ряд встреч с официальными лицами в других российских ведомствах", - написала в своем Telegram-канале Мария Захарова.
У Нуланд запланированы встречи в МИД России и с официальными лицами в других российских ведомствах.
Американский политик была в "черном списке", составленном Россией в ответ на санкции США.
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