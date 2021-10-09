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Американские сенаторы предложили изучить аспекты войны в Афганистане, чтобы «не повторить ошибок»

, 09:19

Американские сенаторы предложили изучить аспекты войны в Афганистане, чтобы «не повторить ошибок»
фото: pixabay.com

В США предложили изучить войну в Афганистане, чтобы «не повторить ошибок» в будущем. Группа сенаторов во главе с Тэмми Дакуорт представила в конгресс США законопроект, призывающий создать комиссию для изучения всех аспектов войны в Афганистане.

Целью комиссии названо изучение войны в Афганистане и формирование соответствующих выводов. Должны быть выработаны рекомендации для правительства США, лиц, которые в будущем будут определять направление политики страны и Пентагона, - передает RT.

Как ожидается, комиссия досконально изучит все вопросы, связанные с боевыми действиями, операциями разведки, деятельностью по оказанию поддержки в реконструкции.

Экспертам также предстоит проанализировать работу американских дипломатов, политические и стратегические решения, оказавшие влияниями на взаимодействие Вашингтона и Кабула, а также участие в войне союзников по НАТО. Комиссия должна подготовить рекомендации для реальных реформ.

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