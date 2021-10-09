Депутат Рады Кива назвал арест Саакашвили в Грузии подарком Путину от спецслужб США

Аргументы Недели → В мире 13+

9 октября 2021, 07:59 Источник: РИА Новости

Илья Кива, фото из соцсети

Депутат Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили подарком от спецслужб США президенту РФ Владимиру Путину.



Саакашвили арестовали в Грузии, куда он тайно приехал накануне выборов.

Депутат Рады считает, что Саакашвили - настоящий аферист. Сейчас он не грузинский гражданин, а гражданин Украины.

Как полагает Кива, На Украине, как и в Грузии все контролируют США, Госдеп.

"Саакашвили рассказали, что "все у тебя будет в порядке, приезжай". Заманили, создали ему коридор....Миша и поехал, будучи уверенным, что с ним ничего не случится. Вот и все", — сказал нардеп в эфире телеканала "Первый независимый".

Илья Кива уверен, что арест Саакашвили стал компенсацией за нападение Грузии на Южную Осетию в 2008 году.

По словам депутата Рады, положение в мире изменилось после встречи Владимира Путина с Джо Байденом, на которой написали "новый мировой порядок". Как считает Кива, после этого саммита мировое сообщество стало "заигрывать" с Россией.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости