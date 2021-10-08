Аргументы Недели В мире 13+

Скончался последний охранник концлагеря Флоссенбюрг

, 18:40 Источник: BR24

Скончался последний охранник концлагеря Флоссенбюрг
концлагерь, pixabay.com

На 97-м году жизни скончался бывший охранник концентрационного лагеря Флоссенбюрг. Согласно последней информации главного прокурора Баварии Кристиана Хэртля, процесс против него остановлен.

Прокуратура проводила расследование против экс-охранника концлагеря с апреля текущего года. В сентябре подозреваемый, имя которого не уточняется, умер в возрасте 96 лет. Кристиан Хэртль отметил, что других расследований против бывших охранников Флоссенбюргв не будет, вследствие чего умерший являлся последним известным следствию подозреваемым в работе в лагере.

Отмечается, что мужчина с января 1945 года работал в  Флоссенбюрге. Как долго он состоял на этой службе, пыталось установить следствие.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Личный врач Саакашвили считает, что он находится в очень опасном состоянии

Личный врач Саакашвили считает, что он находится в очень опасном состоянии

Лечащий врач заключенного в грузинской тюрьме бывшего президента страны Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе в пятницу, 8 октября, заявил, что его пациент находится в очень опасном состоянии.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Шоу-бизнес

Общество

Общество