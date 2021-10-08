Скончался последний охранник концлагеря Флоссенбюрг

На 97-м году жизни скончался бывший охранник концентрационного лагеря Флоссенбюрг. Согласно последней информации главного прокурора Баварии Кристиана Хэртля, процесс против него остановлен.
Прокуратура проводила расследование против экс-охранника концлагеря с апреля текущего года. В сентябре подозреваемый, имя которого не уточняется, умер в возрасте 96 лет. Кристиан Хэртль отметил, что других расследований против бывших охранников Флоссенбюргв не будет, вследствие чего умерший являлся последним известным следствию подозреваемым в работе в лагере.
Отмечается, что мужчина с января 1945 года работал в Флоссенбюрге. Как долго он состоял на этой службе, пыталось установить следствие.
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