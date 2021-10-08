Бабушки в Китае хотят танцевать на улице, но их разгоняют специальными пультами

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8 октября 2021, 18:28

Танцующие пенсионеры в Пекине. Фото: GlobalLook

Китайские пенсионеры очень полюбили уличные танцы. Приходят в парк или на площадь, включают музыкальные колонки и занимаются сквэр-дансом. Вот только это не нравится местным жителям. Они придумали, как бороться с бабушками.

Пожилые люди в Китае танцуют на улице уже далеко не первый год. Это бесплатно, весело, да и для здоровья полезно – движение и свежий воздух никому не повредят. А еще можно с подружками пообщаться.

Тем временем местные жители объявили бабушкам войну. Сначала они просто ругались, ведь у кого-то спят маленькие дети. Но пенсионеров было слишком много, прогнать их было непросто. На помощь негодующим пришли современные технологии.

Некий 19-летний предприниматель изобрел пульт, с помощью которого можно незаметно выключить колонки. Такую игрушку можно без проблем купить за небольшие деньги. Молодой человек продал уже более 20 тыс. выключающих пультов. Пенсионеры думают, что колонка сломалась и расходятся по домам.

Что теперь предпримут бабушки в ответ, пока непонятно. Возможно, было бы неплохим решением выделить для них общественные пространства, отдаленные от жилых домов, но в Китае, как мы знаем, сделать это непросто.

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