«Сегодня долбануло по-особому»: в Токио произошло землетрясение магнитудой более 6 баллов

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8 октября 2021, 13:40 Источник: facebook.com/vasily.golovnin

Токио. Фото: pixabay.com

О мощных подземных толчках в районе Токио рассказал находящийся в японской столице российский журналист Василий Головнин на своей странице в Facebook.



Василий Головнин:



- Землетрясения в Токио - дело обычное. Но сегодня долбануло по-особому. Дело даже не в солидной магнитуде 6,1, а в месте.



Шарахнуло с восточной стороны Токийского залива, прямо напротив японской столицы. Это практически в Токио. И, главное, в северной части залива. Где умные сейсмологи давно предсказывают неизбежность мощного толчка магнитудой в районе плюс семи и выше. Который, по прикидкам, может убить не менее сотни тысяч человек в зоне Токио.



Ну, а пока - живём. В Токио в квартирах орали сирены предупреждения, верещали мобильные телефоны, но все обошлось. Метро остановилось, но уже пошло. Скоростные поезда полетели по своим идеальным рельсам. Жизнь на бомбе продолжается, а японские власти с учётом новой информации будут думать, как уменьшать неизбежный ущерб, когда это случится. Когда реально бабахнет в северной части Токийского залива.





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