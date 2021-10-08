Ученые выяснили, почему мужчины предпочитают более низкую температуру, чем женщины

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8 октября 2021, 12:44

Фото: pixabay.com

Ученые из университета Тель-Авива выяснили, почему женщины и самки животных любят тепло, а мужчины и самцы – холод. Статью по данной теме опубликовали в журнале Global Ecology and Biogeography.

В ходе исследования эксперты рассмотрели работы, посвященные распространению животных на различных территориях. Также они проверили информацию об 11 тысячах птиц и летучих мышей в 130 локациях Израиля. Эти животные очень активны и постоянно проводят время в полете, поэтому среди них явно выражено территориальное разделение между полами.

По результатам анализа, самцы предпочитают более низкую температуру, чем самки. Предпочтение животных приводит к ареальному разделению полов в определенные периоды во время циклов размножения, когда самцы и самки не нуждаются друг в друге.

Учёные считают, что данные различия имеют эволюционные объяснения. Во-первых, разделение на самцов и самок уменьшает конкуренцию за ресурсы в окружающей среде и держит на дистанции агрессивных представителей. Во-вторых, самки должны помогать регулировать температуру тела детенышам, когда они ещё не могут этого делать самостоятельно.

Авторы исследования полагают, что в данном аспекте, люди не являются исключением. Любовь женщин к более высокой температуре объясняется эволюцией, пишет Мир24.

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