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Интерпол начал функционировать в Сирии

, 10:55

Интерпол начал функционировать в Сирии

Интерпол подвергся критике за восстановление членства Сирии. Международные организации и эксперты ранее считали недопустимым подключение Дамаска к единой базе правоохранительной системы.

Членство в Интерполе позволит Башару Асаду преследовать своих оппонентов в других государства. Адвокат Тоби Кэдман, в компетенцию которого входит ведение уголовных дел военных преступников, считает систему Интерпола непрозрачной. Это позволит Сирии злоупотреблять правами граждан.

В ближайшее время сотрудники и инструкторы Интерпола посетят Сирию для передачи программного обеспечения. Дамаск получит доступ к общей системе отпечатков пальцев. Это позволит усилить борьбу с контрабандистами.

Исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) и эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов сомневается в усилении работы сирийского сыска. ЕС, пользуясь собственной юрисдикцией, не согласится сотрудничать с Сирией по линии Интерпола даже по выдаче разыскиваемых Дамаском лиц. К тому же получение членства в международной полиции может усложнить взаимодействие официальных властей с оппозицией.

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