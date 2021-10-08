Интерпол начал функционировать в Сирии

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8 октября 2021, 10:55

Интерпол подвергся критике за восстановление членства Сирии. Международные организации и эксперты ранее считали недопустимым подключение Дамаска к единой базе правоохранительной системы.



Членство в Интерполе позволит Башару Асаду преследовать своих оппонентов в других государства. Адвокат Тоби Кэдман, в компетенцию которого входит ведение уголовных дел военных преступников, считает систему Интерпола непрозрачной. Это позволит Сирии злоупотреблять правами граждан.



В ближайшее время сотрудники и инструкторы Интерпола посетят Сирию для передачи программного обеспечения. Дамаск получит доступ к общей системе отпечатков пальцев. Это позволит усилить борьбу с контрабандистами.



Исследователь вашингтонского Института Ближнего Востока (MEI) и эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов сомневается в усилении работы сирийского сыска. ЕС, пользуясь собственной юрисдикцией, не согласится сотрудничать с Сирией по линии Интерпола даже по выдаче разыскиваемых Дамаском лиц. К тому же получение членства в международной полиции может усложнить взаимодействие официальных властей с оппозицией.





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