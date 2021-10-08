Китай может стать покровителем талибов*

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8 октября 2021, 10:40

Пекин и Москва заявили о готовности совместно бороться против терроризма. Первых успехов удалось добиться «Поднебесной». По просьбе внешнеполитического ведомства Китая из Кабула были выдворены уйгурские боевики. Ранее они выступали за отделение Синьцзяна от Китая. При этом Кабул пока не планирует их выдавать китайским властям.



Китай стремится поддерживать с талибами партнёрские отношения. Несколько недель назад стало известно, что КНР поставит в исламскую республику медикаменты, продовольствие на сумму более 30 миллионов долларов. Помимо этого в Афганистан будет доставлено более 3 миллионов доз вакцины против коронавируса.



Эксперты заметили активные усилия Китая, заинтересованного в недопущении использования афганской территории против своего суверенитета и безопасности. Талибы в свою очередь признают Китай как одно из самых сильных государств мира, способного стабилизировать обстановку в Центральной Азии. В Афганистане Китай реализует несколько проектов по добыче минеральных ресурсов. После смены власти Пекин не намерен сворачивать работы в соседнем государстве, пытаясь установить контакты с талибами посредством оказания гуманитарной помощи.



*«Талибан», запрещенная в России террористическая организация.

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