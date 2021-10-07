В США тренера обвинили в сексуальных домогательствах к футболисткам

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7 октября 2021, 19:54 Источник: sport-express.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Журналисты издания The Athletic провели масштабное расследование, в ходе которого установили, что тренер женской футбольной лиги NWSL Пол Райли в течение многих лет домогался до футболисток. Разразившийся скандал привел к приостановке футбольного чемпионата.



Большинство собеседниц издания согласились на общение с журналистами исключительно на условиях анонимности, но список обвинений оказался впечатляющим. Стало известно, что тренер напивался вместе с командой в своем доме, а его подопечные, употребляя алкоголь, плавали в бассейне.



Шинейд Фарелли рассказала, что Райли заставил ее заняться с ним сексом и принуждал ее целоваться с другой футболисткой.



«Он хищник. Он сексуально домогался меня, он сексуально принуждал Шинейд, и он лишил нас карьеры», - заявила еще одна футболистка - Мана Шим.



Полу Райли 58 лет. Он англичанин, и переехал в США, когда ему было 18. Работая в женском футболе, тренер за свою карьеру возглавлял шесть клубов. Он имеет два титула чемпиона NWSL и два звания тренера года в главной женской лиге.



Райли уже уволили из «Северной Каролины», но он утверждает, что большинство свидетельств его бывших подопечных не соответствуют действительности. Также он заявил, что у него не было сексуальных отношений с футболистками, и он никогда и никого не домогался.



На выходных были отменены все матчи турнира NWSL. При этом комиссар лиги Лиза Бэрд и главный юрист Лиза Левин подали прошения об отставке. В ФИФА заявили о начале расследования.





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