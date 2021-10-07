Американские ядерщики отказались от сотрудничества с Китаем

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7 октября 2021, 17:21

Американский регулятор не стал отправлять радиоактивные материалы для китайских атомных станций. Это ограничит возможности КНР по использованию технологии мирного атома в военных целях. Получателем материалов выступала китайская General Nuclear Power Group. После ухудшения отношений между государствами она была внесена в санкционный список.



Но фирма, по заявлениям экспертов, не имела никакого отношения к военному производству. Американцы посчитали, что Китаю удастся получить передовые технологии, внедрить их у себя, а в дальнейшем поделиться с производителями ядерного оружия. Представители Пентагона ранее докладывали о возможном увеличении в Китае количества боеголовок. Если сейчас их порядка 200, то в ближайшее десятилетие число как минимум удвоится, сообщил глава стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард. Военачальник также предупредил, что в Китае строится современная атомная станция. Для неё производится плутоний, который применяется и при производстве ядерных боеголовок.



Китай является крупнейшим производителем ядерной энергии. С участием американских компаний китайцы успели построить основной блок ядерного реактора нового поколения. США передали технологии, компоненты и комплектующие для него. Несмотря на ограничение поставок радиоактивных материалов, КНР сможет самостоятельно достроить объект.





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