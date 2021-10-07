В Киргизии назревает энергетический кризис

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7 октября 2021, 16:31

Киргизия в ближайшие месяцы может остаться без угля и тепла. Парламентарии раскритиковали кабинет министров за халатное отношение к подготовке к зиме. Ранние холода стали очередным испытанием правительства, которое в последнее время активно критикуется населением.



Угольные месторождения в стране переходят от одного собственника к другому. Люди не могут купить уголь для отопления своих домов. На охрану некоторых месторождений президент Садыр Жапаров отправил спецназ.



Также в Киргизии может не хватить воды для работы местных ГЭС. В Токтогульском водохранилище накопилось всего 12,3 млрд куб. м воды, в то время как для прохождения зимнего периода требуется 17 миллиардов кубометров. Если уровень воды опустится ниже критического, страна останется без собственной электроэнергии. Её придётся закупать в соседних государствах. Для экономии электроэнергии в городах временно отключили рекламное освещение. Чиновники заявили, что после 10 часов вечера люди должны спать, а не ходить по улицам. Жителей призвали экономить электричество в квартирах и домах. В ряде районов Киргизии напряжение упало до 110 Вт, что привело к невозможности включения бытовых электроприборов.





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