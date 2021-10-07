Партия Зеленского после отставки Разумкова предложила Стефанчука на должность нового спикера Верховной рады Украины
7 октября 2021, 13:00Источник:
РИА Новости
Пропрезидентская фракция в Верховной раде Украины "Слуга народа" в четверг после решения снять председателя парламента, Дмитрия Разумкова предложила заменить его Русланом Стефанчуком.
Стефанчук сейчас является первым вице-спикером Рады, представителем президента в Раде. Пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук сообщила, что решение отправить в отставку Разумкова поддержали 284 депутата при необходимых 226 голосах. "Слуги народа" инициировали отставку спикера, заявив что Разумков ведет себя не как член команды и действует вразрез с программой партии.
Зеленский уже уволил Стефанчука с поста своего представителя в парламенте.
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