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Партия Зеленского после отставки Разумкова предложила Стефанчука на должность нового спикера Верховной рады Украины

, 13:00 Источник: РИА Новости

Партия Зеленского после отставки Разумкова предложила Стефанчука на должность нового спикера Верховной рады Украины

Пропрезидентская фракция в Верховной раде Украины "Слуга народа" в четверг после решения снять председателя парламента, Дмитрия Разумкова предложила заменить его Русланом Стефанчуком.

Стефанчук сейчас является первым вице-спикером Рады, представителем президента в  Раде. Пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук сообщила, что решение отправить в отставку Разумкова поддержали 284 депутата при необходимых 226 голосах.
"Слуги народа" инициировали отставку спикера, заявив что Разумков ведет себя не как член команды и действует вразрез с программой партии.


Зеленский уже уволил Стефанчука с поста своего представителя в парламенте.

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