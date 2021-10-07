Глаз да глаз: попытки беженцев покинуть Беларусь могут привести Лукашенко к международному трибуналу

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7 октября 2021, 12:52 Источник: ng.ru

Представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз обвинил власти Польши в бесчеловечном отношении к мигрантам. В свою очередь, европейские политики сообщают об участившихся случаях пересечения беженцами границы ЕС со стороны Белоруссии и требуют привлечь президента Лукашенко к Международному уголовному суду.



На этой неделе замглавы польского МИДа Мартин Пшидач сообщил, что Польша собирается отправить в Беларусь гуманитарный конвой для мигрантов, находящихся в бедственном положении и лишенных самого необходимого. На обвинения со стороны властей соседнего государства ответил представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз.



«Абсурдно и смешно выглядят заявления о некой готовности помогать «людям, оказавшимся в сложной ситуации», от представителя страны, в которой беженцы избиваются до полусмерти, незаконно выдавливаются и не щадятся уже даже дети-инвалиды, вводится чрезвычайное положение, чтобы это скрыть», - заявил Глаз.



В эфире белорусских каналов мигранты, штурмующие границу с Польшей, рассказывают, как польские силовики их выталкивают назад в Белоруссию, как потерявших сознание волокут по земле. Они сообщают о том, что давно ничего не ели, а воду пьют из луж.



Тем временем Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон рассказала, что в этом году незаконно перешли границу с ЕС со стороны Белоруссии 6 тысяч человек, тогда как в прошлом году их было всего лишь 150. Еще около 9 тыс. нелегалов не смогли пройти границу и были возвращены назад. По ее словам, это граждане Ирака, Конго, Камеруна и Сирии. Такой беспрецедентный рост, а также то, что Белоруссия не находится ни на одном из путей миграции из этих стран, дают основания европейским политикам говорить об искусственном характере этого потока нелегалов. Европейские политики считают, что таким образом Лукашенко затеял с ЕС гибридную войну и требуют не ограничиваться санкциями и начать в отношении президента Белоруссии расследование Международного уголовного суда.



Около 500 мигрантов в среднем в сутки останавливают на границе с Белоруссией в последнее время пограничники соседних европейских стран. Поляки демонстрируют кадры видеозаписи, как нелегалам кто-то с белорусской стороны помогает перелезать через колючую проволоку, а белорусские пограничники бросают какие-то предметы в автомобили польских служб.



Евродепутаты считают, что преступления на внешнем контуре и непрекращающиеся репрессии внутри страны вынуждают искать какие-то нетрадиционные методы воздействия на Александра Лукашенко.



«Необходимы серьезные дебаты в Совете Безопасности ООН и, наконец, необходимо расследование Международного уголовного суда», - заявил польский депутат Витольд Ващиковский.



Депутат от Литвы Андрюс Кубилюс считает, что Международный уголовный суд может рассмотреть преступления Лукашенко на основании Чикагской конвенции, Монреальской конвенции и Конвенции против пыток. Известно, что 11 октября в Нюрнберге пройдет правовая конференция, на которой планируется обсудить возможные варианты привлечения белорусских властей к ответственности за преступления против человечности. Инициаторы этого процесса в отношении Лукашенко считают, что его действия имеют все признаки международного терроризма, и упрекают западных политиков в нерешительности и отсутствии политической воли.





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