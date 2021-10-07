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МИД России пригласил делегацию талибов в Москву на переговоры по Афганистану
7 октября 2021, 12:45
Источник:
РИА Новости
В МИД РФ сообщили о приглашении делегации талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России принять участие во встрече по Афганистану.
Встреча с талибами в "московском формате" запланирована на 20 октября, пройдет в Москве. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в четверг сообщил журналистам о встрече с талибами. Кабулов не стал уточнять, кто именно возглавит делегацию талибов, - передает РИА Новости.
Российский дипломат Замир Кабулов служил послом Российской Федерации в Афганистане в период 2004—2009 гг.
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