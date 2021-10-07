МИД России пригласил делегацию талибов в Москву на переговоры по Афганистану

Аргументы Недели → В мире 13+

7 октября 2021, 12:45 Источник: РИА Новости

В МИД РФ сообщили о приглашении делегации талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России принять участие во встрече по Афганистану.

Встреча с талибами в "московском формате" запланирована на 20 октября, пройдет в Москве. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в четверг сообщил журналистам о встрече с талибами. Кабулов не стал уточнять, кто именно возглавит делегацию талибов, - передает РИА Новости.

Российский дипломат Замир Кабулов служил послом Российской Федерации в Афганистане в период 2004—2009 гг.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости