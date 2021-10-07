Руслан Стефанчук рассматривается как возможный кандидат на должность спикера Рады

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7 октября 2021, 10:05 Источник: РИА Новости

Руслан Стефанчук, фото из соцсети "Фейсбук"

Представитель президента Украина в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассматривается как возможный кандидат на должность спикера парламента. Президент Украины Владимир Зеленский освободил первого вице-спикера Верховной рады Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей представителя главы государства в парламенте.

Указ был подписан Зеленским в среду, 6 октября, на сайте офиса президента Украины опубликован только сегодня.

Партия Зеленского "Слуга народа" инициировала и собирала подписи за отставку действующего председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Как объяснили в партии Зеленского, Разумков противоречит действия "Слуги народа".

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