Руслан Стефанчук рассматривается как возможный кандидат на должность спикера Рады
7 октября 2021, 10:05Источник:
РИА Новости
Представитель президента Украина в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассматривается как возможный кандидат на должность спикера парламента. Президент Украины Владимир Зеленский освободил первого вице-спикера Верховной рады Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей представителя главы государства в парламенте.
Указ был подписан Зеленским в среду, 6 октября, на сайте офиса президента Украины опубликован только сегодня. Партия Зеленского "Слуга народа" инициировала и собирала подписи за отставку действующего председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Как объяснили в партии Зеленского, Разумков противоречит действия "Слуги народа".
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