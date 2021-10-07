Германия признала проигрыш Европы в борьбе с «Северным потоком-2»

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7 октября 2021, 09:57 Турана Гулиева,

Фото из открытых источников

Как передает РИА Новости, немецкий политолог Александр Рар сообщил, что Европа проигрывает в борьбе с «Северным потоком-2».

«Есть такие силы, особенно в Брюсселе, которые просто на все закрывают глаза: они же не платят за электричество в своих офисах и домах (прим. ред.). И вот они придерживаются идеологии, что раз начали бороться с «Северным потоком-2», то надо продолжать так себя вести и ни в коем случае нельзя давать проекту зеленый свет», — сообщил Рар.

К тому же Рар заявил, что некоторые страны Европы готовы содействовать в открытии «Северного потока-2» для увеличения газовых запасов.

Рар назвал эту ситуацию абсурдной и призвал Европу «протянуть руку» России.

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