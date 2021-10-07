Германия признала проигрыш Европы в борьбе с «Северным потоком-2»

Как передает РИА Новости, немецкий политолог Александр Рар сообщил, что Европа проигрывает в борьбе с «Северным потоком-2».
«Есть такие силы, особенно в Брюсселе, которые просто на все закрывают глаза: они же не платят за электричество в своих офисах и домах (прим. ред.). И вот они придерживаются идеологии, что раз начали бороться с «Северным потоком-2», то надо продолжать так себя вести и ни в коем случае нельзя давать проекту зеленый свет», — сообщил Рар.
К тому же Рар заявил, что некоторые страны Европы готовы содействовать в открытии «Северного потока-2» для увеличения газовых запасов.
Рар назвал эту ситуацию абсурдной и призвал Европу «протянуть руку» России.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.