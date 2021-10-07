В результате землетрясения в Пакистане погибли 20 человек

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7 октября 2021, 09:32 Турана Гулиева,

Фото из открытых источников

При землетрясении в пакистанской провинции Белуджистан погибли 20 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. По их информации пострадали 300 человек.

Геологическая служба США зафиксировала землетрясение амплитудой 5,7.

Стихийное бедствие произошло в 14 километрах к северо-востоку от города Хайран.

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