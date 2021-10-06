Американские полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в школе в Техасе

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6 октября 2021, 21:54

полиция, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на полицию сообщили о стрельбе в школе в американском штате Техас. Подозреваемый в вооруженном нападении 18-летний ученик задержан.

«Подозреваемый взят под стражу без происшествий. Ему предъявлены обвинения в вооруженном нападении с отягчающими обстоятельствами», - сказано в заявлении, опубликованном на официальном Twitter-аккаунте полиции города Арлингтон.

В результате происшествия пострадали четыре человека. По данным правоохранительных органов, применение оружия могла спровоцировать драка между учащимися.

Отмечается, что в подозреваемом опознали 18-летнего Тимоти Симпкинса, который скрылся с места преступления на автомобиле.

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