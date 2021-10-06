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Google начал подсказывать безопасные для планеты маршруты

, 19:14

Google начал подсказывать безопасные для планеты маршруты

В рамках новой политики по защите окружающей среды Google начнет подсказывать водителям безопасные для планеты маршруты. Через Google Maps автомобилисты смогут проложить путь до нужной точки с наименьшим уровнем выбросов углекислого газа.

При определении потенциального углеродного следа учитываются рельеф дороги и загруженность. Если время в пути примерно одинаковое, навигатор по умолчанию выберет вариант с самым низким уровнем выбросов. В США новая функция начала работать 6 октября, а в Европе ее должны запустить в 2022 году.

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