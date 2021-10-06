«Файлы Пандоры»: как президенты и министры разных стран использовали офшоры

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6 октября 2021, 18:39 Источник: occrp.org

Фото: pixabay.com

Благодаря утечке документов 14 компаний, предоставляющих корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях, стало известно, как влиятельные чиновники и бизнесмены используют подставные фирмы для перевода денег. Многие офшорные юрисдикции не раскрывают информацию о компаниях и их владельцах, поэтому, если бы не «Файлы Пандоры», об этих переводах никто бы не узнал.



Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева владеет в Лондоне недвижимостью на 694 миллиона долларов



Обнаружено 84 ранее неизвестных офшора, которыми Алиевы и двое их ближайших соратников — бывших чиновников налоговой Ашраф Камилов и Гафар Гурбанов — владели с 2006 года. В трех случаях именно Камилов приобрел компанию на Британских Виргинских островах, скупил через них недвижимость, а затем передал ее семье Алиевых.



Все 84 компании, связанные с семьей Алиевых, зарегистрированы на один адрес почтового ящика на Британских Виргинских островах. «Файлы Пандоры» показывают, что десятки из них учреждались или меняли директоров в один и тот же день. В некоторых случаях компании переходили из рук в руки по несколько раз до или после покупки недвижимости.



Сын Ильхама Алиева Гейдар учился в начальной школе, когда стал владельцем первой офшорной компании. Его дочь Арзу в 19 лет стала акционером Strahan Holding and Finance Corp — офшорной компании со счетом в швейцарском банке, которая приобрела недвижимость на пять миллионов фунтов стерлингов в Лондоне. Кроме того, «Файлы Пандоры» показали, что через офшорную компанию, которую Арзу Алиева открыла в 19 лет, она владела долей завода строительных материалов AAC, который открыли частично благодаря ссуде в размере 10 миллионов манатов (12,8 миллиона долларов) от государства. Завод производил стройматериалы для крупных государственных объектов. К 2012 году ей принадлежало 39% акций завода.



Неофициальная жена бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева получила 30 миллионов долларов от его доверенных лиц через офшоры



Асель Курманбаева получила 30 миллионов долларов и пакет акций офшорных компаний с Британских Виргинских островов. Бизнесом она владела вместе с доверенными лицами Назарбаева, олигархами Владимиром Ни и Владимиром Кимом. Владимир Ни работал помощником Назарбаева в 1985 году, еще до распада СССР. Владимир Ким, по версии Forbes, самый богатый человек в Казахстане.



В 2008 году у Ни на Британских Виргинских островах появилась компания EMES Holding & Finance (в нее был вовлечен и Ким). Курманбаева стала партнером Ни по EMES, когда ей было всего 27 лет. Ее долю в компании оформили через другой типичный офшор — Ladra Services. В 2010 году Ни умер, а Курманбаева получила за Ladra Services 30 миллионов долларов от другой компании с островов — Godel Partners.



Министр финансов Сербии купил 24 квартиры в Болгарии за 6,1 миллиона долларов



Синиша Мали купил недвижимость через два офшора с Британских Виргинских островов (Brigham Holding & Finance Inc. и Etham Invest & Finance Corp.). Через них он купил две болгарские компании Erma 11 и Erul 11, которым уже принадлежала большая часть квартир, и вскоре выкупил остальные.



Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перевел через офшоры 15 миллионов евро и купил на них замок во Франции

Бабиш в 2009 году зарегистрировал компанию Blakey Finance Limited на Британских Виргинских островах. Она выдала кредит на 15 миллионов евро другим подставным компаниям, которыми он владел в США и Монако. Деньги в конечном итоге он вложил в элитную недвижимость — замок Биго в городе Мужен на Лазурном берегу во Франции, который семья политика использовала как летнюю резиденцию. Помимо замка, у Бабиша есть еще два объекта недвижимости в Мужене, в том числе вилла.



Бабиш основал политическую партию, которая выступает против коррупции среди чиновников. Он также критиковал бизнес, построенный с помощью офшорных компаний.





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