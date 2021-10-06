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Представитель Совбеза Коков сообщил, что террористы распространяют коронавирус через заражённых людей

, 18:45 Источник: Российская газета

Представитель Совбеза Коков сообщил, что террористы распространяют коронавирус через заражённых людей
Юрий Коков, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков заявил, что террористы используют людей, заражённых новой коронавирусной инфекцией, для распространения заболевания.

Коков уточнил, что такие действия выявлены индийскими спецслужбами. По его словам, похожие случаи зафиксированы в Тунисе, где экстремисты проникали в казармы, чтобы заражать военных.

Кроме того, он считает, что из-за пандемии террористы активизировались в Интернете. Коков пояснил, что они стали дискредитировать действия местных властей в борьбе с коронавирусом через соцсети, тем самым «формировать у населения настроения растерянности и неопределенности».

Проведенные в США социологические исследования показали, что во время перехода на массовую самоизоляцию значительно выросла популярность экстремистского контента в Интернете, особенно в молодежной среде, добавил представитель Совбеза.

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