Пользователи Китая пожаловались на ограничения при обновлении системы до Windows 11

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6 октября 2021, 16:51 Анастасия Иванова

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Многие китайские пользователи не смогли обновить свои ПК до новой Windows из-за запретов.

По словам журналистов, некоторые китайские пользователи столкнулись с проблемой обновления ОС от Microsoft из-за технических ограничений, вызванных локальными запретами. Windows 11 требует для установки наличие на компьютере криптографического чипа TPM. Однако импорт иностранных процессоров с данной опцией запрещен в стране с 1999 года.

Власти КНР объясняют ограничение интересами национальной безопасности. Так или иначе, пользователи с ПК без поддержки TPM не смогут выполнить быструю установку системы. Аналитики полагают, что Microsoft может сделать и наверняка сделает исключение для Китая и ряда других стран, но решение будет принято на высшем уровне.

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