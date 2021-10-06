Никто не понял, почему Иран угрожает Азербайджану войной

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6 октября 2021, 15:12

Неожиданно для многих наблюдателей обострились отношения Ирана и Азербайджана. В последние дни из Тегерана чуть ли не каждый день раздаются резкие заявления в адрес Баку, США, Израиля и Турции. Иран начал стягивать войска к границе с Азербайджаном и 1 октября провёл серию военных учений.



Иран и Азербайджан – два шиитских государства. Этническими родичами населения Азербайджана является чуть ли не треть населения Ирана. Да и сама эта территория долго была частью Персии, пока её не отобрала Российская империя. И вдруг – такой скачок напряжённости.



Иранские учения сопровождаются воинственной пропагандой в СМИ и информационными вбросами. Сообщается о готовности «вычистить сионистскую заразу» у «братьев» на севере. Или о том, что если потребуется и начнутся боевые действия, то Иран может поднять в воздух до 1000 ракет разом, поразить в Азербайджане 1000 целей, и война мигом закончится. Один из иранских генералов заявил, что если изменятся границы Сюникской области Армении, то Иран вмешается.



Больше всего достаётся Израилю. Пресс-секретарь МИД Ирана Хатибзаде заявил, что: «Исламская Республика Иран не потерпит демонстративного присутствия сионистского режима у своих границ, и в этой связи примет все меры, которые сочтёт необходимыми для защиты национальной безопасности».



В Баку утверждают, что «не понимают» причины обострения. Есть версия, что иранцы торгуют с находящимся сейчас под защитой российского контингента Карабахом, перегоняя машины с товарами по дороге Горис – Капан. Часть этой дороги проходит по границе Армении и Азербайджана, и её контролирует Баку. Якобы азербайджанцы выдумали какую-то непонятную «пошлину», занимаются поборами, задерживают водителей и прочими методами мешают Ирану. Но подобные действия не могут быть причиной для приведения в действие армии – только поводом.



Вторая версия гласит, что турки и азербайджанцы якобы планируют захватить армянский район Сюник, чтобы получить коридор из Нахичевани в Азербайджан. Разумеется, Тегеран это не устраивает, но и тут вряд ли есть нужда вмешиваться. Сюникская область – территория Армении, и Москва ясно дала понять, что это дело относится к компетенции двухсторонних договоров с Арменией и ОДКБ. Это не Карабах, где Москва могла вмешаться, а могла и не вмешиваться, тем более что войну правительство Пашиняна проигрывало намеренно по внутриполитическим причинам. В Сюнике сейчас есть наши пограничники и части армии России. И Баку не сунется туда ни с Анкарой, ни с кем бы то ни было. Да и Эрдоган вряд ли позволит это Алиеву. Возможно, Иран просто предостерегает Баку от резких движений.



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