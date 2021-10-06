Россия пока не готова к приему посла «Талибан»

Аргументы Недели → В мире 13+

6 октября 2021, 11:07 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото из открытых источников

Запрещенное движение «Талибан» готово в течение нескольких суток сформировать новое посольство Исламского Эмирата Афганистан в России, но Москва пока не готова принять послов. Об этом заявили сами талибы в СМИ Афганистана.

По их словам, МИД РФ считает, что прием верительных грамот возможен только при условии признания международными организациями (ООН) нового правительства страны. В МИДе пока не прокомментировали заявления «Талибана»*.

Ранее внешнеполитическое ведомство также говорило о необходимости признания действующей власти при назначении посольства, но не утоняло статус этого признания: международное или национальное.

Между тем, по данным российской разведки, КНР фактически признала талибов в качестве полноправных партнеров. В ответ Китай получил в аренду базу ВВС в Баграме, на которой уже дислоцируются военно-транспортные самолеты народной армии Китая. Пока это объясняется поставками гуманитарной помощи, но вероятно в начале следующего года уже будет официальное оформление военной базы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости