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Столтенберг сообщил об обсуждении с Байденом вступление Украины и Грузии в НАТО

, 22:45 Источник: РИА Новости

Столтенберг сообщил об обсуждении с Байденом вступление Украины и Грузии в НАТО
Йенс Столтенберг, Laurie Dieffembacq, globallookpress.com

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны НАТО расширить поддержку претендентам на вступление в организацию, Украине и Грузии. Генсек НАТО обсуждал эту тему с президентом США Джозефом Байденом.

Столтенберг затруднился сказать, когда Украина и Грузия могут вступить в альянс, но отметил, что это событие случится не завтра.
Выступая на конференции в Вашингтоне, генсек НАТО также заявил, что только члены НАТО, Грузия и Украина вправе принимать решение об их вступлении. Столтенберг добавил, что ни у России, ни у кого бы то ни было нет права вето на это решение.

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