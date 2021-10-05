Столтенберг сообщил об обсуждении с Байденом вступление Украины и Грузии в НАТО

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5 октября 2021, 22:45 Источник: РИА Новости

Йенс Столтенберг, Laurie Dieffembacq, globallookpress.com

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны НАТО расширить поддержку претендентам на вступление в организацию, Украине и Грузии. Генсек НАТО обсуждал эту тему с президентом США Джозефом Байденом.

Столтенберг затруднился сказать, когда Украина и Грузия могут вступить в альянс, но отметил, что это событие случится не завтра.

Выступая на конференции в Вашингтоне, генсек НАТО также заявил, что только члены НАТО, Грузия и Украина вправе принимать решение об их вступлении. Столтенберг добавил, что ни у России, ни у кого бы то ни было нет права вето на это решение.

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