Столтенберг сообщил об обсуждении с Байденом вступление Украины и Грузии в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны НАТО расширить поддержку претендентам на вступление в организацию, Украине и Грузии. Генсек НАТО обсуждал эту тему с президентом США Джозефом Байденом.
Столтенберг затруднился сказать, когда Украина и Грузия могут вступить в альянс, но отметил, что это событие случится не завтра. Выступая на конференции в Вашингтоне, генсек НАТО также заявил, что только члены НАТО, Грузия и Украина вправе принимать решение об их вступлении. Столтенберг добавил, что ни у России, ни у кого бы то ни было нет права вето на это решение.
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