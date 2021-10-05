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Депутат Рады Ляшко предложил вместо Разумкова на пост спикера обезьяну с гранатой

, 21:56 Источник: РИА Новости

Депутат Рады Ляшко предложил вместо Разумкова на пост спикера обезьяну с гранатой
Олег Ляшко, Str / globallookpress.com

Депутат украинской Рады Олег Ляшко предложил вместо Дмитрия Разумкова на пост спикера посадить обезьяну с гранатой. Депутаты фракции "Слуга народа" инициировали процедуру отставки председателя Верховной рады Украины Дмитрия Разумков. Возможно, спикера снимут 7 октября.

В правящей партии заявляют, что спикер Рады Дмитрий Разумков "перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой фракции".

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко потребовал объяснить причины увольнения председателя парламента Дмитрия Разумкова и предложил на этот посадить "обезьяну с гранатой".

Ляшко возмутился, как вышел руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и заявил, что кресло спикера правительственной партии и туда посадят, кого захотят. "Ну посадите обезьяну с гранатой туда", — сказал Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

Как считает Ляшко, "Слуга народа" добьется отстранения Разумкова, голосовать будут даже фракции, от которых этого не ожидают.

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