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В ДНР силовики задержали комбата Петра Ручьёва по прозвищу «Дизель»

, 20:44 Источник: wargonzo

В Донецкой народной республике (ДНР) силовики задержали известного комбата Петра Ручьёва с позывным «Дизель». О задержании «Дизеля» Telegram-канал WarGonzo сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах ДНР.

Ручьёв командовал одним из танковых подразделений республики. В 2014 году комбат принимал участие в конфликте с 2014 года. «Дизель» вместе с главой ДНР Александром Захарченко освобождал Шахтерск, участвовал в штурме аэропорта в Донецке, принимал участие в операции в Дебальцево.

В сообщении отмечается, что «Дизеля» на донбасской войне знают как отважного и честного офицера.

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