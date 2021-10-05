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В ДНР силовики задержали комбата Петра Ручьёва по прозвищу «Дизель»
5 октября 2021, 20:44
Источник:
wargonzo
В Донецкой народной республике (ДНР) силовики задержали известного комбата Петра Ручьёва с позывным «Дизель». О задержании «Дизеля» Telegram-канал WarGonzo сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах ДНР.
Ручьёв командовал одним из танковых подразделений республики. В 2014 году комбат принимал участие в конфликте с 2014 года. «Дизель» вместе с главой ДНР Александром Захарченко освобождал Шахтерск, участвовал в штурме аэропорта в Донецке, принимал участие в операции в Дебальцево.
В сообщении отмечается, что «Дизеля» на донбасской войне знают как отважного и честного офицера.
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