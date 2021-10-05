В партии украинского политика Виктора Медведчука назвали отказ Украины от переговоров по газу с Россией преступлением

Аргументы Недели → В мире 13+

5 октября 2021, 19:52 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

На Украине представители партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", лидер которой Виктор Медведчук, назвали преступлением отказ украинских властей от переговоров о прямых поставках российского газа в страну.

На сайте партии ОПЗЖ пишут, что на Украине отопительный сезон под угрозой срыва.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что киевское правительство не планирует вести переговоры с Россией о поставках газа.

В партии Медведчука отметили, что "очередной отказ официального Киева от переговоров о прямых поставках российского газа в Украину – это преступление против собственных граждан". "Власть в который раз предала интересы украинцев и наплевала на энергетическую безопасность государства в угоду своим нездоровым политическим амбициям",- считают в партии.

В партии считают, что Украина - "наверное, единственная в Европе страна, которая открыто говорит о газе как о геополитическом оружии, оглашая абсолютно надуманные обвинения в адрес Венгрии, Германии, России и прочих стран".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости