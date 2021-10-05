Жители Украины о топливном кризисе: безвиз получили, теперь получим безгаз

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5 октября 2021, 17:59 Источник: РИА Новости

фото: pixels.com

Жители Украины раскритиковали антироссийскую политику украинской компании "Нафтогаза", из-за которой в стране начинается топливный кризис. Украина с 2015 фактически перекупает российский газ у Европы. Год назад страна полностью перешла на импорт газа с помощью виртуального реверса, благодаря ему часть транзитного топлива остается на украинской территории.

Недавно, 27 сентября, "Газпром" и венгерская компания MVM CEEnergy Ltd подписали соглашение сроком на 15 лет о ежегодной поставке 4,5 миллиарда кубометров газа через "Турецкий поток" и другие ГТС Юго-Восточной Европы. Украину исключили из этой газотранспортной цепочки.

Читатели украинских газет сделали выводы и пишут комментарии по поводу ситуации с газом: "Безвиз получили, теперь получите безгаз", — написал с иронией Юра Зануда.

Александр Степанов: "Поживем увидим, если только доживем вашими молитвами…". Ливский Караим думает так: "И что теперь? Придется покупать напрямую".

"Если откинуть неприятные последствия для Украины, то эпический провал "Нафтогаза" — та еще ржака", — пишет Александр Мильштейн. Он написал, что топ-менеджеры компании получали миллионы рублей в день, вместо того, чтобы заниматься развитием газодобычи, а сотрудники "Газпрома" "без лишнего шума и пафоса просто вкалывали как одержимые".

"И вот результат", — заключил Александр Мильштейн.

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