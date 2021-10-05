Костюм Карди Би на Неделе моды в Париже стал мемом в соцсетях

Аргументы Недели → В мире 13+

5 октября 2021, 17:13 Анастасия Иванова

Американская рэперша Карди Би появилась на Неделе моды в Париже в необычном наряде и рассмешила пользователей сети.

Папарацци запечатлели знаменитость в ярко-зеленом костюме, который состоит из обтягивающего лонгслива и широких брюк с высокой посадкой. На размещенных кадрах видно, что ее образ дополнили перчатки, головной убор с рюшами и солнцезащитные очки.

Интернет-пользователи принялись шутить об образе звезды в многочисленных постах в Твиттер, из-за чего он стал мемом в соцсети. «Она похожа на лягушонка Кермита», «Это очень смешно», «Этот чепчик выглядит так, будто у нее вместо головы растет цветок», «Гениальный лук», «Она выглядит, как Дипси из Телепузиков», «Я бы сравнил ее с Губкой Бобом в костюме цветка», — высказывались они.

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