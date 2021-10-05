Молодой человек принял менингит за похмелье и умер

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5 октября 2021, 16:45 Анастасия Иванова

Фото: pixabay.com

Житель британского графства Мерсисайд Люк Браун принял симптомы смертельно опасной болезни за похмелье и умер через неделю после заражения.

После возвращения из отпуска в Испании в 2019 году через неделю самочувствие британца ухудшилось. Браун посчитал, что причиной этого может быть либо похмелье, либо синусит, который мог передаться ему по наследству от матери. Он решил не обращаться к врачу, а отлежаться и отдохнуть.

Очень скоро родители Люка заметили у сына судороги и срочно доставили его в больницу. В ходе осмотра выяснилось, что у британца бактериальный менингит. Его ввели в искусственную кому, однако лечение не помогло, и через неделю он скончался. Его органы пожертвовали мужчине и женщине, которым требовалась трансплантация почек и печени.

Родители молодого человека в память о нем основали Фонд имени Люка Брауна: так они надеются повысить осведомленность о менингите и поддержать столкнувшихся с этим заболеванием людей и их родственников. Брауны также планируют купить дом, в котором родственники страдающих менингитом смогут отдыхать и набираться сил для продолжения борьбы с болезнью.

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