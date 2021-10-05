Американцы заметили проблемы со здоровьем у президента Турции Эрдогана

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5 октября 2021, 13:31

В американском Совете по международным делам считают, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана серьёзные проблемы со здоровьем. Это может привести к сложностям при передаче власти. Правда, сам Эрдоган власть передавать никому не собирается.



Американское ведомство указывает на тревожную симптоматику здоровья политика. Материалы заокеанских аналитиков серьёзно тревожат Анкару. В США выпущен не один ролик, на котором можно заметить Эрдогана, слабо передвигающегося на собственных ногах. Турецкому лидеру приписывают проблемы с речью, памятью, дыханием. Американское ведомство предполагает, что политик использует имплантируемый дефибриллятор. В качестве доказательств американцы приводят сведения об увеличенном штате медицинского персонала администрации президента. Эксперты заметили значительное сокращение количества встреч с прессой, перед которыми Эрдоган вынужден принимать обезболивающие препараты.



Спекуляции по поводу здоровья турецкого лидера появляются уже не первый раз. Несколько лет назад на портале WikiLeaks были опубликованы материалы, доказывающие наличие у политика онкологического заболевания. В прошлом году стокгольмская организация Nordic Research Monitoring Network, опираясь на проверенные источники, сообщила, что Эрдоган перенёс операцию по удалению опухоли органа пищеварения. В Анкаре любые сведения о плохом самочувствии лидера страны категорически отвергают.





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