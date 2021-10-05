Украина покупает российский газ у Европы дороже и с оплатой доставки

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5 октября 2021, 12:31

Партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» предложила создать специальную парламентскую комиссию для оценки деятельности национальной компании «Нафтогаз». Оппозиция считает, что в ней процветает коррупция. Это поднимает и без того высокий градус напряжения в Верховной Раде, которая в ближайшее время может остаться без председателя.



Позиция партии Тимошенко на фоне новостей о прекращении закачки газа в хранилища пользуется поддержкой народа. А после начала транзита российского газа в Венгрию, минуя украинскую территорию, любые проблемные новости воспринимаются людьми крайне болезненно. Ранее представители «Оппозиционная платформа – За жизнь» сообщили, что на Украину поступает только российский газ. Реверсный газ из европейских стран также является российским, но только по более высокой цене. К тому же Киев дополнительно платит за его доставку.



Тимошенко считает, что национальные газодобывающие предприятия способны удовлетворить потребности в газе населения и коммунальных предприятий. Импортное топливо необходимо только для промышленности. Но новые украинские месторождения газа отдаются в частные руки. При этом на бумаге они не увеличивают, а уменьшают объёмы добычи.





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