В Германии создали завод по производству искусственной нефти

Аргументы Недели → В мире 13+

5 октября 2021, 07:30 Анастасия Иванова

В Германии создали единственный в мире завод по изготовлению искусственной нефти на базе исчерпанных природных ресурсов. Первой областью применения экологически чистого сырья станет изготовление синтетического топлива для авиации.

Предприятие в коммуне Верльте станет площадкой для экспериментов с целью доказать технологическую осуществимость и эффективность в экономическом плане нового принципа топливного производства. Предприятие построено некоммерческой экогруппой Atmosfair и инженерной корпорацией Siemens при поддержке немецкого правительства.

Завод будет вырабатывать водород, используя воду и электричество от четырех близлежащих ветряных электростанций, а также добывать углекислый газ из воздуха и биогазовой установки. При смешении этих двух компонентов образуется искусственная сырая нефть, из которой научились делать реактивное топливо. Когда топливо сжигают в двигателе, в воздух выбрасывается столько же углекислого газа, сколько было взято. Получается углеродно-нейтральное топливо, не нарушающее баланс веществ.

По словам исполнительного директора Atmosfair Дитриха Брокхагена, в первые годы цена на синтетический керосин будет выше, чем на обычный, около 5 евро за литр. Однако в будущем введение налогов на ископаемое топливо значительно повысит конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность создаваемого сырья, а также позволит расширить линейку топливных продуктов на искусственной нефти.

Уже с начала 2022 года завод сможет производить восемь «бочек» топлива в день. Это позволит заправлять один небольшой пассажирский самолет раз в три недели. Но, как только технология докажет свою эффективность и получит признание в отрасли, масштабы производства вырастут и альтернативное топливо станет доступнее.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости