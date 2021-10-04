Политолог Ермолаев предупредил, что у Украины остались несколько активов, которых она может лишиться

Политолог Андрей Ермолаев предупредил Украину об угрозе "главного грабежа". Ермолаев пояснил, что несмотря на заявления о "разграбленной" Украине, у Незалежной осталось несколько активов, которые можно потерять.
В эфире телеканала "Наш" политолог отметил, что доставшееся от СССР наследство сделало Украину довольно богатой, не может не представлять интерес для транснациональных корпораций.
Ермолаев имеет в виду неприватизированную инфраструктуру, энергетику, машиностроение, оборонную промышленность, а также контролируемую государством территорию. По словам эксперта, Именно в этих сферах может произойти "главный грабеж".
Ермолаев призвал обратить внимание, что "эти ресурсы крайне привлекательны для транснациональных игр, для перераспределения, и на этом сосредоточено внимание этой власти".
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