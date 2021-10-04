Депутат Рады Гончаренко призвал ввести санкции против Зеленского

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4 октября 2021, 16:47

фото: Тwitter.com/GoncharenkoUa

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал ввести санкции в отношении Владимира Зеленского. Депутат Рады потребовал от президента Украины проверить информацию, опубликованную 3 октября Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), где он упоминается.

Гончаренко написал в своем Telegram-канале: «СНБО должен ввести санкции против Владимира Зеленского. Обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому касательно информации из расследования «Офшор 95» и введения санкций против Владимира Зеленского», — написал нардеп.

Гончаренко обратился к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, премьер-министру Денису Шмыгалю и национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции с просьбой проверить «Досье Пандоры» о предположительных офшорных схемах президента и его приближенных.

Депутат Рады Юрий Бойко ранее заявил, что партия Оппозиционная платформа — за жизнь» собирается инициировать создание следственной комиссии в парламенте для разбирательства в офшорном скандале с Зеленским.

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