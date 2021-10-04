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В Китае проводится чистка органов безопасности

, 14:16

В Китае проводится чистка органов безопасности

Центральная дисциплинарная комиссия расследует нарушения в работе бывшего министра юстиции Фу Чжэнхуа. Ранее его считали примером в правоохранительной системе. Он сам руководил расследованием многих коррупционных дел. Однако это не помогло Фу обойти Фемиду.

Эксперты считают, что аресты крупных чиновников происходят показательно перед ХХ съездом КПК в 2022 году, на котором будет решаться вопрос продления полномочий Си Цзиньпина. Как и ранее перед важным политическим мероприятием различные группировки в руководстве сводят между собой счёты.

В китайской прессе Фу называли «тяжёлый кулак». С 2010 года он работал начальником полиции Пекина, где ликвидировал проституцию, закрыл несколько ночных клубов. Заместитель директора мозгового треста «Честное правительство» в Пекинском университете Чжуан Дэшуй считает, что коррупция в стране пустила глубокие корни. Вместе с Фу силовики арестовали экс-замминистра общественной безопасности Сунь Лицзюня. Он имел завышенные политические амбиции и не хранил верность коммунистическим идеям.

Председатель КНР Си Цзиньпин пытается вычистить правоохранительную систему от ненадёжных сотрудников. При этом чистка затронула не только силовиков. На контроль взяли и IT-гиганты, а знаменитостям предложили быть более патриотичными.

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