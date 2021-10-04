Зеленский унаследовал внешнюю политику Украины от предшественников: во всём виновата Россия

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4 октября 2021, 12:02

В октябре 2021 года исполняется два года с момента избрания Владимира Зеленского президентом Украины. Во время предвыборной кампании он обещал пересмотреть внешнюю политику государства. Зеленский планировал улучшить отношения с Россией, закончить войну на Донбассе. Однако после выборов стало ясно, что новая власть продолжает политический курс Петра Порошенко.



Экс-президент предложил программу по вхождению Украины в ЕС и НАТО. Зеленский положительно отнёсся к этому и пытается выстраивать с Вашингтоном и Брюсселем тесные отношения, ставя Украину в зависимость от Запада. Зеленский, как и Порошенко, пытается убедить западных партнёров в наличии российской угрозы. Информационная кампания, развёрнутая администрацией президента против Москвы, реализуется для получения экономической помочи от МВФ и других финансовых институтов.



«Наличием угрозы» Зеленский пытается усыпить бдительность собственного населения, которое испытывает серьёзные экономические проблемы. Для обсуждения российской агрессии украинское руководство создало международную площадку «Крымская платформа». Через неё Киев убеждает Запад в нарушении прав жителей Крыма. Пока работу площадки положительно оценили только в Анкаре. Западные страны на ней присутствовали как наблюдатели, не заявляя о желании включаться в работу.





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