AUKUS направлен на развал системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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4 октября 2021, 10:37

Созданный США новый военный альянс AUKUS, в который вошли США, Англия и Австралия, заявили о необходимости защиты своих интересов в регионе. Однако истинная цель объединения состоит в сдерживании Китая.



В Пекине уже негативно отреагировали на создание AUKUS. Китайское руководство напомнило, что это уже второе объединение против развития КНР. Министр иностранных дел Китая Ван И предупредил, что силам НАТО не стоит концентрировать свои силы близ китайских границ. Рядом с Китаем уже находится несколько военных кораблей и самолётов АUKUS.



В Азиатско-Тихоокеанском регионе не нужен новый военный альянс. Он не направлен на обеспечение мира и безопасности. Его работа приведёт только к конфронтации между крупными державами и разжиганию новой холодной войны. Позиция, подобной Пекину, прослеживается и в Москве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что AUKUS направлен на развал системы безопасности в регионе.





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