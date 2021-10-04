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Автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс погиб в ДТП на юге Швеции

, 09:31 Источник: AFP

Автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс погиб в ДТП на юге Швеции
Ларс Вилкс, Фото: imago stock&people/globallookpress.com

Художник Ларс Вилкс, прославившийся карикатурами на пророка Мухаммеда, скончался в дорожно-транспортном происшествии на юге Швеции. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщил представитель местной полиции.

Инцидент произошёл в воскресенье днем на дороге Е4 недалеко от города Маркарид. Машина, в которой находился Вилкс, столкнулась с грузовиком, после оба транспортных средства загорелись. В результате происшествия также погибли двое охранявших художника полицейских.

Представитель местной полиции исключил версию о том, что авария могла стать следствием злонамеренных действий. По его словам, если бы такая версия подтвердилась, то следствие бы двигалось в другом направлении. Он добавил, что расследование было поручено особому отделу прокуратуры, поскольку в ДТП умерли два полицейских.

Начальник региональной полиции Карина Перссон назвала ситуацию, в которой погибли «человек под защитой и двое коллег», «ужасно печальной».

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