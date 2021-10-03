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Международный консорциум журналистских расследований опубликовал «Досье Пандоры»

, 21:42 Источник: ТАСС, РИА Новости

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал «Досье Пандоры»
фото: pixabay.com

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в воскресенье опубликовал документы с данными об якобы офшорных счетах некоторых мировых политиков. В документе под названием «Досье Пандоры» фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, 400 чиновников и знаменитостей из примерно сотни стран. В расследовании упоминаются 46 россиян - миллиардеров.

Директор ICIJ Джерард Райл раскрыт, что доступ к оригинальным файлам дан более чем 600 журналистам из свыше 100 стран. Публикация в прессе материалов на основании «Досье Пандоры» будет продолжаться на протяжении нескольких недель,- передает ТАСС.

В воскресенье газета Miami Herald со ссылкой на опубликованные ICIJ документы пишет, что бывший премьер-министр Великобритании с супругой приобрели офшорную компанию, работающую в сфере недвижимости, и не заплатили налоги на сумму более $400 тысяч.

По данным ICIJ, премьер-министр Чехии, долларовый миллиардер Андрей Бабиш в 2009 году перечислил через офшоры с использованием подставных фирм и лиц €15 млн для покупки замка на юге Франции. В особняке Chateau Bigaud пять спален, он расположен на территории площадью 9,4 акра. Согласно публичным данным, замок принадлежал дочерней компании одной из чешских фирм, косвенно принадлежащей Бабишу.

Президент Украины Владимир Зеленский с братьями Сергеем и Борисом Шефирами зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.  Об этом  фильм-расследование журналистов  «Следствие. Инфо».

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