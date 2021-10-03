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ВМС США планируют охоту на российские подлодки

, 20:52 Источник: РИА Новости

ВМС США планируют охоту на российские подлодки
фото: pixabay.com

Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки готовятся начать охоту на российские подводные лодки. В Пентагоне обеспокоены способностью субмарин ВМФ РФ вести слежку и отрезать кабели связи, соединяющие континенты по дну океана.

Обозреватель американского издания National Interest Калеб Ларсон раскрыл информацию о пресс-релизе, который 28 сентября появился на официальном сайте ВМС США.

В документе указано, что новая оперативная группа "Greyhound" поручит миноносцам типа "Арли Берк" быть наготове для "противодействия угрозам со стороны России".

По мнению Ларсона, возможности подводного флота РФ постоянно растут и становятся существенной угрозой для восточного побережья США и для Европы.

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